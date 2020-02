Foggia, esplode bombola in ghetto: ustionata una donna, è grave

Una donna è rimasta gravemente ustionata in seguito allo scoppio accidentale di una bombola di gas avvenuto durante la notte all’interno di una baracca nel Ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo che si trova a pochi chilometri da Foggia. La donna, africana, non aveva documenti, pertanto non è stata ancora identificata. Vista la gravità delle sue condizioni - ha riportato ustioni sull'80-90% del corpo - è stata trasportata al centro grandi ustionati di Bari. Le sono stati diagnostica ustioni di terzo grado sul 30% del corpo.

L’esplosione è avvenuta verso le 2:30 della scorsa notte; sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle macerie. A seguito dello scoppio della bombola, è divampato un incendio che ha distrutto tre, quattro baracche.

Un episodio analogo era accaduto ad aprile dello scorso anno quando un rogo, partito da un allaccio abusivo alla corrente elettrica, provocò la morte di un gambiano di 26 anni. E anche il primo novembre 2018, in un altro devastante incendio, perse la vita un giovane africano. Nel ghetto di Borgo Mezzanone sono in corso da tempo una serie di azioni, coordinate dalla Prefettura, volte al progressivo smantellamento dell’insediamento abusivo.