Cerignola: la madre di suo figlio neonato non gli dà i soldi per la droga, lui tenta di strangolarla

La polizia di Cerignola (Fg) ieri, 24 gennaio 2020, è intervenuta in un'abitazione del centro per una lite in famiglia. Gli agenti giunti sul posto hanno visto una bambina in lacrime che indicava un uomo all'interno dell'abitazione che stava picchiando e tentando di strangolare la madre. La donna, che aveva in braccio un neonato, confermava tutto, mostrando anche i segni sul collo e sul visto. La vittima aveva sporto denuncia nei confronti dell'uomo, padre del bambino appena nato, e l'aveva dovuto rivedere in concomitanza della nascita. L'uomo, tossicodipendente, aveva però ricominciato a chiederle denaro, e la aggrediva davanti al suo rifiuto. Il responsabile si trova in carcere.