Foggia, dal 15 febbraio arriva la Direzione investigativa antimafia

FOGGIA - La Direzione investigativa antimafia ha comunicato che darà corso alle procedure per istituire una sezione operativa della Dia a Foggia, alle dirette dipendenze del Centro operativo di Bari, «da attivare a far data dal 15 febbraio 2020». È quanto si legge in una nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale.

«Quale sede del presidio - si legge - è stata individuata una porzione della caserma 'Mialè, dove era ubicata la Scuola di Polizia. La dotazione organica della sezione operativa sarà di circa 20 unità, di cui 15 neo assegnati alla DIA (5 per ogni Forza di polizia); il restante personale sarà individuato tra quello già in servizio alla Dia».

«È un segnale di un’ulteriore e particolare attenzione su questa provincia della squadra Stato». Così la commissaria straordinaria del Governo per le iniziative antiusura e antiracket, Annapaola Porzio, commenta l’annuncio che dal 15 febbraio sarà operativa a Foggia la sezione della Direzione investigativa antimafia. «La Dia - sottolinea - ha una professionalità straordinaria che ha esercitato anche da lontano, ma avere una sezione qui vuol dire essere focalizzati su questo territorio. La provincia di Foggia potrà contare su un’arma in più», ha aggiunto la prefetta Porzio.