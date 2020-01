Foggia, alle Poste con un documento contraffatto: arrestato

La polizia postale di Foggia ha arrestato in flagrante un 40enne per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'uomo l'8 gennaio si è presentato in un ufficio postale del capoluogo per richiedere l'aggiornamento del proprio libretto postale, cointestato con l'ex compagna, esibendo un documento contraffatto. L'operatore aveva dei dubbi e ha chiesto l'intervento degli agenti che hanno verificato la falsità del documento, l'hanno sequestrato e hanno arrestato l'uomo, che si trova ai domiciliari.