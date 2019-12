Foggia, becca ragazzo a fumare a scuola e lo invita a uscire: scatta la rissa

FOGGIA - Nella mattinata sabato scorso, a seguito di richiesta giunta alla Sala Operativa, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti sono intervenuti presso un Istituto Scolastico Superiore per una lite tra due ragazzi.

Tutto è nato nel corso dell’assemblea di istituto tenutasi all’interno della palestra, quando uno studente ha notato un ragazzo sconosciuto intento a fumare, invitandolo a uscire fuori dalla struttura.

Al termine dell’assemblea, i due ragazzi si sono incontrati di nuovo nel cortile all’esterno della palestra, dove è nato un acceso diverbio presto sfociato in una colluttazione, al termine della quale lo studente ha ricevuto un pugno sul labbro. Subito dopo il ragazzo sconosciuto si è allontanato.

A separare i due ragazzi e a soccorrere lo studente che aveva subito il pugno è stato un docente: la vittima è stata poi accompagnata dal padre presso il Pronto Soccorso di Foggia per essere medicato. Sono in corso indagini per individuare il responsabile.