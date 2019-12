Carabiniere ucciso nel Foggiano: chiesto rinvio a giudizio per Papantuono

FOGGIA - La Procura di Foggia ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Papantuono, il 64enne che lo scorso 13 aprile a Cagnano Varano, nel Foggiano, uccise a colpi di pistola il maresciallo Vincenzo Di Gennaro e ferì il carabiniere Pasquale Casertano, mentre i due militari erano in servizio. Nei prossimi giorni sarà fissata l’udienza preliminare davanti al gup, che potrebbe celebrarsi già a gennaio.

La Procura contesta a Papantuono i reati di omicidio e il tentato omicidio pluriaggravati per futili motivi, senza, però, contestargli la premeditazione.