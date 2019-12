Foggia, famiglie in container: sindaco firmerà ordinanza sgombero

«Firmerò l’ordinanza con la quale sarà disposto lo sgombero dei 38 container di via San Severo, di cui l’Asl Foggia ha certificato l’inagibilità in ragione delle loro precarie condizioni igienico-sanitarie». Lo ha assicurato il sindaco di Foggia, Franco Landella, al termine del vertice che si è tenuto in prefettura per discutere dell’emergenza abitativa a Foggia.

Landella ha aggiunto che si tratta di «una ordinanza che vincola alla progressiva ricollocazione dei nuclei familiari interessati, per la quale saranno utilizzati i sei alloggi nell’immediata disponibilità di Arca Capitanata. Per le restanti famiglie si ricorrerà a una procedura straordinaria che consentirà l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia per l’emergenza abitativa, pari a tre milioni e 500mila euro, che saranno trasferiti all’ex Iacp per reperire immobili sul mercato».

Ieri, ha fatto sapere Landella, si è tenuto un incontro a Palazzo di Città, alla presenza dell’amministratore unico di Arca Capitanata, Donato Pascarella, dei rappresentanti delle associazioni dei proprietari di immobili, dei sindacati degli inquilini e degli imprenditori edili per affrontare il tema della manifestazione di interesse pubblicata da Arca Capitanata e che è andata deserta. «Ho chiesto ed ottenuto - ha concluso Landella - anche la disponibilità ad allargare le finalità della manifestazione di interesse, attualmente rivolta esclusivamente all’acquisto di palazzine o alloggi, anche alla conduzione in locazione di singoli appartamenti».