Foggia, ai bambini: «Sgozzate i miscredenti». Condannato per terrorismo un egiziano

La Corte di Assise di Foggia ha condannato a 5 anni di reclusione il 60enne di origini egiziane Mohy Eldin Mostafa Omer Abdel Rahman, presidente dell’associazione culturale islamica «Al Dawa» di Foggia, ritenuto responsabile dei reati di terrorismo internazionale e apologia di terrorismo per aver indottrinato al martirio una decina di bambini durante lezioni di religione. Abdel Rahman era stato arrestato nel marzo 2018 ed è tuttora detenuto.

L’inchiesta dei pm baresi Giuseppe Gatti e Lidia Giorgio, coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Giannella, era partita nel luglio 2017 dopo l’arresto del militante ceceno dell’Isis Eli Bombataliev, appartenente al gruppo terroristico 'Emirato del Caucasò, ospitato a lungo nei locali dell’associazione foggiana e condannato nei mesi scorsi in appello a 5 anni di reclusione. Digos e Guardia di Finanza hanno monitorato, soprattutto attraverso internet e poi anche con intercettazioni ambientali, i contatti fra di loro e i documenti che venivano condivisi in rete tramite Whatsapp e Twitter, arrivando a scoprire l’attività di propaganda jihadista e indottrinamento al martirio fatto nei confronti di adulti e bambini.

Durante le «lezioni di religione islamica» l’imputato avrebbe mostrato per mesi a un gruppo di minorenni tra i 4 e i 10 anni immagini di teste sgozzate, racconti di odio e violenza, istruzioni per fabbricare armi e bombe.

Agli atti della magistratura barese ci sono anche video con le istruzioni per costruire armi e bombe, scene di uomini sgozzati da bambini, minori che imbracciano fucili e altri documenti nei quali si parla «dell’obbligo di distruggere le chiese e trasformarle in moschee, individuando l’Italia come obiettivo dell’attività terroristica». (