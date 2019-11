Foggia, picchiano ragazze in discoteca: arrestate due giovani donne

Due ragazze, di 18 e 24 anni, sono state arrestati dalla Squadra mobile della Questura di Foggia in esecuzione di una ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Foggia per fatti accaduti il 1 novembre scorso. In quella circostanza, la Polizia era intervenuta nella discoteca “Histoire” di Foggia dove era stata segnalata una lite.

In quella circostanza veniva riferito agli agenti che poco prima le ragazze avevano strappato a una giovane donna una borsa contenente 70 euro: la vittima aveva chiesto aiuto ad un'amica per ritrovare la borsa nei pressi dell'ingresso del locale. A questo punto, le due ragazze venivano avvicinate da un gruppo di giovani donne di cui facevbano parte le due arrestate, che colpivano le due con calci e pugni.

L'acquizione di alcune testimonianze, nonchè dei filmati delle telecamere ha consentito di ricostruire l'accaduto identificando le due responsabili dell'aggressione per le quali è stato chiesto, e ottenuto, l'arresto.