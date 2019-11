Foggia, ragazzini lanciano uova contro autobus di linea

FOGGIA - Ancora un lancio di uova contro autobus di linea dell’Ataf, l’azienda di trasporto pubblico urbano di Foggia. L’ennesimo episodio si è verificato ieri sera verso le 20.30 da parte di un gruppo di tre ragazzini tra i 12 e i 13 anni. A denunciare l’accaduto è stato l’autista del mezzo che ha contattato una pattuglia della polizia una volta giunto al capolinea di Viale Kennedy.

A quanto si apprende, i ragazzi hanno lanciato diverse uova contro l’autobus imbrattando gli sportelli del mezzo e subito dopo sono fuggiti via. Nessuno dei pochi passeggeri a bordo è rimasto ferito e il mezzo non ha riportato danni. Episodi simili si erano già verificati a fine ottobre in via Forcella con lancio di uova e qualche giorno prima nel Rione Candelaro, alla periferia della città, dove sempre alcuni ragazzini avevano lanciato pietre contro due bus.

Quello di ieri sera, sostiene la polizia, è l’ennesimo episodio di vandalismo effettuato da ragazzini ai danni di autobus cittadini