Foggia, in cantina 1000 «cdp» in bianco e 15mila moduli albanesi

Mille certificati di proprietà in bianco destinati al'immatricolazione di auto, bolli e ologrammi di Aci-Pra, e oltre 15mila moduli in bianco di certificati di stato civile della Repubblica albanese sono stati rinvenuti dalla Polizia nella cantina di uno stabile in via San Severo. A dare l'allarme al 113 è stati il proprietario del locale che aveva notato il danneggiamento della serratura della porta di ingresso della cantinola.

Oltre ai documenti, come già detto, gli agenti hanno trovato centinaia di bobine di ologrammi molti dei quali riportanti la scritta Aci e Pra. Il locale, insomma, era stato trasformato da ingoti in un nascondiglio sicuro: le indagini, coordinate dalla Procura di Fogga, mirano ad accertare adesso la provenienza del materiale che è stato sequestrato.