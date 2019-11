Foggia, scontro tra due auto: dopo l'impatto una va a fuoco, tre feriti

FOGGIA - Scontro frontale tra due auto in via San Severo a Foggia: tre i feriti. Coinvolti tre mezzi, una Fiat Panda 4x4, una Fiat Punto e - marginalmente - una Suzuki.

Per ragioni ancora da accertare le due fiat si sono violentemente scontrate; in seguito all'impatto la Panda ha preso fuoco. Sul posto i vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e gli agenti della polizia locale per i rilievi e le ricostruzioni del sinistro. I tre feriti (due a bordo della Panda, uno a bordo della Punto) sono stati trasportati al Pronto Soccorso, non si conoscono le loro condizioni.