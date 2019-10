Cerignola, non si fermano all'alt e scappano sfondando la sbarra del casello autostradale: identificati

I carabinieri di Cerignola (Fg) nel pomeriggio di venerdì scorso, 25 ottobre, sono stati attirati da due giovani a bordo di una Fiat Panda. Invertita la marcia e raggiunta l'auto, i militari hanno intimato l'alt ai due occupanti, che invece hanno accelerato, puntando verso il casello autostradale di Cerignola Est. L'utilitaria, lanciata a tutta velocità, ha divelto la sbarra del casello e proseguito la fuga lungo la A14, in direzione di Bari, fino a che i due non hanno fermato la macchina al centro della carreggiata e sono scappati a piedi. I carabinieri hanno raggiunto uno dei due responsabili e si sono preoccupati di rimuovere immediatamente l'auto da quella posizione pericolosa. Il giovane bloccato, un 18enne foggiano, studente, incensurato, è stato condotto in caserma e poi ai domiciliari. Nell'auto c'erano nascosti tre grossi cacciaviti, un paio di forbici e uno scaldacollo. Le indagini hanno poi permesso di identificare l'altro giovane, alla guida, un 21enne foggiano, già noto alle forze dell'ordine. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, mai conseguita. L'auto è stata sequestrata.