Allarme a S.Severo: trovati 8kg di Kobret, l'eroina «a poco prezzo»

I carabinieri di San Severo (Fg) hanno scavato vicino a un casolare abbandonato in via Apricena, insospettiti da un pezzo di plastica che fuoriusciva dal terreno. Così hanno trovato un bidone in cui c'erano 5 involucri sottovuoto di un chilo e mezzo ciascuno con una sostanza non molto conosciuta ma pericolosissima: il kobret, uno scarto dell'eroina che viene spacciato a prezzi ben più abbordabili. Un vero e proprio allarme, tanto che i militari hanno segnalato il ritrovamento sia al Ministero della Salute che a quello dell'Interno.