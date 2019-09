Foggia, due minori aggrediti alla festa nel parco: un ferito

Due ragazzi di 16 e 17 anni, che partecipavano alla festa di fine estate chiamata 'Summer Festival', sono stati aggrediti in due distinte occasioni da una banda di coetanei. E’ accaduto ieri sera nel Parco San Felice, a Foggia. Il 17enne ha riportato una ferita al capo giudicata guaribile in dieci giorni dai sanitari degli Ospedali Riuniti del capoluogo dauno. Indagini sono state avviate dai carabinieri per identificare gli aggressori e accertare le cause del pestaggio che, apparentemente, sarebbe avvenuto senza alcun motivo. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.