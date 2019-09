Foggia, alle Ferrovie 18 nuove assunzioni tra manutentori e macchinisti

FOGGIA - Diciotto nuove assunzioni nel gruppo Fs a Foggia: dodici neoassunti hanno preso servizio nei giorni scorsi nell’impianto di manutenzione ciclica Omc in viale Fortore, altri sei sono macchinisti ed hanno già preso servizio sui treni a lunga percorrenza. Un segnale di continuità occupazionale importante per un’unità storica della produzione e del lavoro in Capitanata, qual è appunto il presidio delle Ferrovie dello Stato.

La “città dei ferrovieri”, come un tempo usava dire, si rinnova attraverso il ricambio generazionale e l’immissione al lavoro di giovani neodiplomati provenienti dagli istituti tecnici cittadini. Una continuità scuola-lavoro esempio massimo di formazione professionale in Capitanata: su questo solco tracciato dalle Fs fra mondo del lavoro e scuola altre grandi aziende del territorio hanno sperimentato e portato avanti nuovi percorsi occupazionali, com’è avvenuto (e avviene tuttora) per gruppi del calibro di Princes, Fiat Powertrain, Leonardo, Tozzi Sud e altri stabilimenti di punta dell’industria foggiana.

Un accordo, quello scuola-lavoro stipulato dalle Fs in particolare con gli istituti tecnici superiori Itis Altamura-Da Vinci e il professionale Pacinotti, sottolineato in una nota da Pasquale Cataneo, consigliere comunale e provinciale uscente, ex sindacalista della Fit Cisl, esperto di logistica e trasporti: «L’accordo tripartito a Foggia è stato siglato in tempi in cui non era stata ancora definita legislativamente l’attuale percorso di alternanza Scuola-Lavoro. Quell’accordo tra il gruppo Fs (all’epoca Ogr, officina grandi riparazioni: ndr), il sindacato e la scuola Itis Altamura è ancora in piedi. Si chiama Scuola-Lavoro, in questi anni centinaia di studenti dell’Itis foggiano hanno preso parte a un programma complessivo di ottanta ore che si suddivide in 40 ore di esperienza in officina e 40 ore di formazione in istituto. Un’esperienza che permette agli studenti di acquisire importanti nozioni su come partecipare a un concorso, dalle modalità di scrittura del proprio curriculum vitae, a come sostenere un colloquio di lavoro fino ad approfondimenti giuridici sul tema della Sicurezza sul lavoro soprattutto in merito alle novità introdotte dal decreto legislativo 81/2000».

È un momento di grande vivacità per chi intende lavorare nelle Ferrovie con il piano delle 4mila assunzioni (ne riferiamo a parte) e per il sistema di trasporto continentale nel suo complesso, con le Ferrovie dello Stato sono al centro di questo grande piano di sviluppo che ruota intorno all’ingresso del gruppo Fs nel capitale di Alitalia. Anche Foggia, nel suo piccolo, può essere parte attiva di questo processo semplicemente valorizzando le sinergie che potrebbero nascere sulle infrastrutture in fase di realizzazione e già programmate. «La seconda stazione ferroviaria sull’alta capacità/velocità (l’opera sarà realizzata dal 2021 al 2023: ndr) - osserva Cataneo - collegata con un binario all’aeroporto Gino Lisa del quale stanno per cominciare i lavori di prolungamento della pista, permetterà alla Capitanata di dotarsi di un hub di assoluto valore e d’interesse turistico. Un progetto che si situa perfettamente nel segmento delle vacanze brevi del fine settimana, sul quale ruota il progetto di Fs e Trenitalia quale elemento aggregante della nuova offerta trasportistica al servizio della crescita turistica ed economica del nostro paese».