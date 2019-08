S.Severo, cuciono l'hashish nei pantaloni per il figlio in carcere: genitori scoperti e arrestati

Hanno cercato di portare l'hashish al figlio in carcere "cucendolo" nei pantaloni, ma le porte della casa circondariale di Foggia si sono aperte per loro: due genitori originari di Bari, di 58 e 52 anni, sono stati arrestati. Il figlio si trova nel carcere di San Severo (Fg), e loro avevano nascosto 30 grammi di hashish (circa 110 dosi) nelle cuciture dei jeans per farglieli arrivare. Ma i controlli della polizia penitenziaria li hanno stanati in flagrante.