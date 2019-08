Cade in mare da barca condotta dal marito: donna muore al largo di Foce Varano

Il giro in barca al largo del Gargano si è trasformato in tragedia. Una donna è morta questa mattina a largo di Foce Varano, nel Foggiano, dopo essere caduta da un'imbarcazione condotta dal marito. Non si conoscono ancora le cause della tragedia, ma a nulla sono valsi i tentativi del coniuge di salvarla e rianimarla: la donna è morta. Sul posto indagano gli uomini della Capitaneria di Porto.