Rubarono armi a commerciante: 2 arresti a San Nicandro Garganico

A San Nicandro Garganico i carabinieri hanno arrestato due giovani, Nazario Gallo, 26 anni, e Nicandro Folla, 22, per aver rubato armi dall'abitazione di un commerciante del posto, approfittando della sua assenza. I fatti risalgono al 31 maggio scorso, ma le testimonianze e i filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di ritrovare parte della refurtiva. Gallo si trovava già in carcere, arrestato qualche giorno fa per rapina e porto illegale di arma clandestina.