Auto contro portavalori nel Foggiano: furgone finisce nella scarpata, 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada a scorrimento veloce del Gargano, nel Foggiano dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente un’Audi con targa svizzera e un portavalori dell’istituto di vigilanza IVRI. Il furgone a seguito del violento impatto ha fatto un volo di una ventina di metri finendo in una scarpata. I feriti, due quelli che viaggiavano a bordo dell’autovettura e tre guardie giurate, sono stati soccorsi e trasportati con l’elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Disagi per il traffico che ha subito rallentamenti a causa della chiusura della superstrada. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118 sono intervenuti anche i carabinieri.