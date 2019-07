Foggia, cani e cavalli nel carcere per un giorno

Una volta scontata la pena saranno «commissari da ring» in occasione di sfilate e mostre canine. E per celebrare l’atto finale del corso destinato ad alcuni detenuti della casa circondariale di Foggia - non è peraltro la prima iniziativa di questo genere che si svolge nella casa circondariale - domenica mattina cani e cavalli sono entrati nella struttura al rione delle Casermette per una manifestazione cui hanno assistito reclusi e loro familiari. «Grandi applausi per la manifestazione per organizzata dal gruppo cinofilo dauno, alla presenza delle famiglie dei detenuti» commenta il presidente, Giuseppe Abbatangelo nel rimarcare come «tutti i partecipanti hanno mostrato grande attenzione, distinguendosi per serietà, responsabilità e lealtà».

Per qualche ora è stata quindi una domenica dietro le sbarre diversa dal solito, grazie all’iniziativa del gruppo cinofilo che fa parte della delegazione provinciale dell’Enci, nel corso della quale «i detenuti che hanno partecipato al corso da “commissario di ring” hanno mostrato, grazie ad alcune esercitazioni, le competenze acquisite durante il progetto. Insieme a loro» rimarcano gli organizzatori «le famiglie, che hanno prima applaudito i propri cari e poi trascorso qualche ora nell’ area verde arredata nel giugno 2018 dall’associazione Inner Wheel con gazebo, ombrelloni e giochi da esterno».

Il presidente del gruppo cinofilo Abbatangelo ha tracciato un bilancio, positivo, dell’iniziativa. «Durante il corso» ha detto «tutti hanno mostrato grande attenzione, distinguendosi per la serietà. Questo desidero sottolineare a tutti voi familiari: i vostri parenti che si trovano qui per motivi vari – e voglio precisare che a tutti nella vita può capitare di sbagliare - hanno partecipato al progetto con impegno e dedizione, mostrando responsabilità e lealtà. Per la manifestazione odierna abbiamo scelto, in particolare, alcune persone, tra cui Paolo, Giuseppe, Christian, Aronne e Donato, che hanno avuto il libretto di commissario di ring ufficiale Enci, avendo mostrato particolari attitudini. Partecipano ai nostri corsi già da due anni e, grazie a tale riconoscimento, potranno svolgere questa attività in tutte le esposizioni nazionali e internazionali.

I corsi organizzati all’interno della casa circondariale» ha aggiunto Abbatangelo «rappresentano momenti di formazione importanti, perché possono portare a sbocchi e opportunità lavorative fuori. Per tale motivo, rivolgo un appello a chi uscirà: restiamo in contatto. Ringrazio per questa opportunità la direzione della casa circondariale; la responsabile dell’area educativa, Giovanna Valentini; e tutto il corpo di polizia penitenziaria, guidato dal commissario Luca Di Mola. Un ringraziamento particolare va alla fondazione dei Monti Uniti, oggi rappresentata da Annalisa Graziano, per il sostegno offerto a questo progetto. Il presidente Ligustro, il consiglio d’amministrazione e il segretario hanno mostrato grande sensibilità al tema. Infine, ringrazio tutti gli ospiti presenti e, in particolare, Alessandro Gentile che ha portato all’interno dell’istituto due cavalli speciali, che spesso vediamo nei film, al cinema». L’iniziativa, che ha visto la partecipazione delle famiglie, rientra tra le azioni messe in campo dalla casa circondariale per il sostegno alla genitorialità e per la tutela dei legami familiari.