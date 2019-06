Lucera, nascondeva hashish nella chitarra: carabinieri lo scoprono

Nella nottata di martedì scorso i carabinieri di Lucera (Fg) hanno arrestato in flagrante Leonardo Squeo, trentasettenne incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è originario di Castelluccio Valmaggiore. I militari, impegnati in controlli di routine, hanno notato il 37enne in atteggiamenti sospetti: sono quindi andati nella casa di Squeo per una perquisizione, e hanno trovato 10 grammi di hashish nascosti in una credenza, e altri 100 grammi occultati in una chitarra. C'era anche del materiale per il confezionamento delle dosi. Squeo è stato sottoposto ai domiciliari, e dopo l'udienza di convalida, che si è svolta ieri, è stato rimesso in libertà.