San Severo, polizia arresta bulgaro ricercato in tutta Europa

La polizia di San Severo (Fg) ha arrestato un uomo di 23 anni bulgaro che era ricercato dallo scorso 14 giugno in tutta Europa. È stato ritrovato in un casolare abbandonato lungo la SS16. Il bulgaro era ricercato perché condannato a un anno di reclusione per reato contro il patrimonio, commesso nel suo paese d'origine nel 2015. Al momento si trova in carcere.