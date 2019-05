Volturara Appula, a 49 anni si taglia con motosega: trovato morto

Un uomo di 49 anni, Giuseppe Fiorilli è stato trovato morto ieri sera in località Montauro, in un bosco a Volturara Appula, nel Foggiano con una vasta ferita alla coscia destra provocata con grande probabilità dalla motosega che stava utilizzando per tagliare la legna. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai carabinieri dopo la segnalazione fatta di scomparsa fatta dalla cognata della vittima preoccupata per la lunga assenza dell’uomo. Il cadavere nei prossimi giorni sarà sottoposto all’autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso.