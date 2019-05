Foggia, tentano rapina a tabaccaio lacerando serranda: 2 arresti

La polizia di Foggia ha arrestato due 21enne, Lorenzo Battiante e Alessio Checchia, che risponderanno di furto aggravato in concorso, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, e Battiante anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella notte, intorno alle 2.30, gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un tentativo di furto in una tabaccheria. Giunti sul posto hanno notato due persone che stavano armeggiando sulla serranda, l'avevano già tagliata. Scoperti, hanno tentato di fuggire, ma sono stati catturati. Entrambi sono ai domiciliari.