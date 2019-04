Medimex: in mostra a Foggia 100 chitarre del Fender Vintage Museum

Oltre cento esemplari della chitarra elettrica Fender, tutti perfettamente funzionanti e corredati di custodie. E’ «Fender Vintage Museum», la mostra che raccoglie gli strumenti a corde 'solid body' e amplificatori, inaugurata a Foggia al Medimex, l’International Festival & Music Conference Spring Edition in programma fino al 14 aprile, ma la collezione sarà visitabile fino al 20 aprile, nella sede della Fondazione dei Monti Uniti in via Arpi.

Si tratta di una collezione privata, a proprietà unica: Flavio Camorani ha raccolto gli strumenti elettrici realizzati, tra il 1951 e il 1974, per l’Associazione Prisma Melody. «La mia passione per le chitarre Fender - spiega - è nata grazie ai dischi in vinile nei primi anni Settanta. Per 40 anni ho raccolto chitarre creando una collezione unica a livello mondiale».

Gli strumenti sono esposti con le rispettive targhette in ordine cronologico e filologico, puntando a far rivivere le sonorità che hanno accompagnato quell'epoca.

ARBORE: JAZZ A FOGGIA HA UNA TRADIZIONE ANTICHISSIMA - «Foggia, la mia città, ha una tradizione jazzistica antichissima. Insieme a tanti amici come Roberto Telesforo, il papà di Gegè Telesforo, Arnaldo Santoro e Riccardo De Filippo abbiamo inventato il 'jazz college'. A Foggia ho già tenuto negli anni scorsi due importanti concerti davanti a 50mila persone». Così Renzo Arbore, in viaggio verso Foggia, sua città d’origine, dove in questi giorni parteciperà al Medimex, l’International Festival &Music Conference Spring Edition, in programma fino al 14 aprile.

Arbore è atteso nel pomeriggio per una conversazione con Ernesto Assante sul jazz, al quale fu iniziato da piccolo proprio a Foggia. L’incontro precede l’atteso concerto «Renzo Arbore &Friends» di venerdì 12 aprile in Piazza Cavour. Con lui suoneranno il trombettista Enrico Rava, «The Italian Trio» con il pianista Dado Moroni, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatta alla batteria, poi Stefano Di Battista al sax, il pianista Enrico Zanisi, la vocalist Nicky Nicolai e Noemi, come cantante blues.

«Questa mia partecipazione - prosegue Arbore - è una sorta di rivendicazione dell’anima jazzistica di questa città». Al Medimex - prosegue - è atteso anche Bryan Ferry, nella sua unica tappa italiana.