Addio ad Hagrid di Harry Potter, l'attore Robbie Coltrane morto a 72 anni

Robbie Coltrane, attore scozzese noto per i suoi ruoli da protagonista nella serie di film di Harry Potter, in cui interpretava Hagrid, e nella serie poliziesca britannica Cracker è morto a 72 anni.

Lo ha riferito la sua agenzia a The Hollywood Reporter. L'attore, che ha iniziato la sua carriera nella commedia e nel teatro, ha anche preso parte a due film di James Bond nel corso della sua lunga carriera. Come scrivono i fan sui social, ripetendo una frase cult di Harry Potter: “Hogwarts non esiste senza di te”.