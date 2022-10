Cersei Lannister ha scelto la Puglia: nozze private a Monopoli per l'attrice Lena Headey del «Trono di Spade»

La leggendaria Cersei Lannister del Trono di Spade, si è sposata, e come tanti illustri colleghi ha deciso di farlo in Puglia! Si parla, ovviamente, dell'attrice Lena Headey, che è convolata a nozze a Monopoli con Marc Menchaca, star di Ozark. Alla cerimonia, privatissima, hanno preso parte molti colleghi del cast della serie pluripremiata: Sophie Turner e Joe Jonas, Emilia Clarke, Conleth Hill e Peter Dinklage, e tanti altri. I due stanno insieme dal 2020 e per la Headey si tratta del terzo matrimonio: è stata infatti sposata col musicista Peter Paul Loughran, irlandese e padre del suo primo figlio, e col regista Dad Cadan, padre del suo secondo figlio.