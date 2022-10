Essenze profumate, gli studenti di Trani si confrontano con Alessandro Gualtieri

TRANI - Un gioco fatto di curiosità e cultura, o anche una prospettiva di lavoro nel campo della moda. Il mondo delle essenze si confronta con il mondo delle scuole. Un gruppo selezionato di studenti delle scuole superiori di Trani, parteciperà all'evento organizzato venerdì (alle ore 18) a Palazzo Pugliese di Trani sulle essenze profumate, con ospite Alessandro Gualtieri, pugliese doc e firma internazionale del settore.

Gli studenti con il proprio personale contributo collegheranno un ricordo ad un odore, assecondando quella che è la memoria più potente, quella olfattiva. Tre saranno i premiati di questo laboratorio sperimentale secondo il principio basato sull’attrazione e repulsione nei confronti dell’odore. Questo esercizio creativo invita i giovani, possibili futuri emuli del grande Alessandro Gualtieri (meglio noto come “The nose” - il naso), alla soluzione inattesa e sperimentale. I partecipanti possono attingere da questo scrigno di sapere, che li invita all’individuazione del nome e del contenitore, all’assemblaggio degli elementi e all’amalgama degli aromi. La comunicazione proposta a “The Nose” può utilizzare parole, oggetti o immagini, nella breve prova di tre minuti. «Con Alessandro Gualtieri apriamo a una strada nuova che vede coinvolti i 5 sensi, al centro, come punto di partenza, le straordinarie fragranze del suo Orto Parisi – sottolinea Beppe Nugnes che organizza l'evento – per rivivere i colori e i profumi della nostra Puglia, conservarne gelosamente la storia e restituire la sua unicità inimitabile da promuovere nel mondo».

Espressione segnata della sua capacità visionaria sarà la presentazione di una performance olfattivo-sensoriale: il suo “straccio di lusso”, un capo multisensoriale che, come una seconda pelle, ci mette in contatto con la nostra natura più ancestrale, più vera, con la nostra anima. L’atteso appuntamento prevede, inoltre, un momento musicale a cura dei musicisti dell’Associazione musicale culturale Domenico Sarro, in una logica di prossimità e comunità, per creare una perfetta sinfonia in una fusione di note e strumenti musicali, omaggio simbolico agli elementi della natura utilizzati da Gualtieri per fragranze che abitano l’anima di chi le indossa. A completare il caleidoscopio sensoriale l’intervento dello chef stellato Michelin Felice Sgarra con la degustazione di sue creazioni a tema.