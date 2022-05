L'enfant prodige del teatro Putignano torna nella sua Martina Franca

MARTINA FRANCA - Sara Putignano chiude la stagione teatrale di Martina Franca. Lo farà domani salendo sul palco del Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli, per la messa in scena di «Lungs» (sipario ore 21) di Duncan Macmillan (traduzione di Matteo Colombo). L’attrice martinese Sara Putignano dividerà la scena con Davide Gagliardini per chiudere il cartellone della stagione teatrale 2022, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La nuova drammaturgia inglese, la coppia contemporanea, l’etica ecologica degli anni 2000, due giovani interpreti talentuosi, una scena nuda e battute a perdifiato sono gli essenziali elementi di «Lungs», diretta da Massimiliano Farau e prodotta da Fondazione Teatro Due di Parma. Lungs (polmoni) ha debuttato a Washington il 19 ottobre 2011, per poi essere presentato al National Theatre di Londra, richiamando grande attenzione per l’originalità della scrittura e della struttura drammaturgica.

Macmillan disegna con questo testo un ritratto attuale e ironico di una storia d’amore spiazzante e brutalmente onesta, divertente e tagliente che diventa una finestra sulla contemporaneità, un ritratto di una generazione per la quale l’incertezza è un modo di vivere, un ambiente liquido in cui fluttuare in due.

In un’epoca di ansia globale, terrorismo, incertezza climatica e instabilità politica, una giovane coppia inizia la fatidica discussione sull’avere o meno un figlio. Avere un bambino è una scelta da farsi per le giuste ragioni, pensano i due protagonisti, interpretati dai giovani ed energici Sara Putignano e Davide Gagliardini (qui in fotografia); ma quali sono esattamente queste giuste ragioni? Che cosa verrà distrutto per primo in questa estenuante decisione? Il loro rapporto di coppia o l’ambiente? Lentamente il fuoco del testo si sposta sull’argomento ecologico, sulla salvezza del pianeta e sull’assicurare alle future generazioni un’aria respirabile. «Che cosa accade all’istinto in un’epoca dominata dall’incertezza, dalle catastrofi ecologiche, dalla crisi globale? Macmillan - scrive il regista Massimiliano Farau - si pone la domanda attraverso le voci di questa giovane coppia, eticamente rigorosa, determinata a fare la scelta giusta. Ma di fronte alla loro coscienza, il primo dubbio che sorge nell’ascoltatore è se questa non copra la paura di diventare adulti, di confrontarsi con un impegno definitivo che richiede di amare un essere che ancora non esiste. È questa l’incertezza più radicale nei protagonisti; la loro capacità di amare però, scopriranno, e scopriremo, è più grande e tenace di quanto potessero immaginare».

L’attrice martinese Sara Putignano vanta diverse esperienze sia nel teatro che nel cinema, dove è reduce dal recente successo del film La Rivincita del regista martinese Leo Muscato. È diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” e tra i lavori più interessanti ha registrato la partecipazione nel film Il padre d’Italia (2017) di Fabio Mollo dove ha interpretato la parte della mamma di Paolo, mentre nel 2014 ha lavorato con Pierluigi Di Lallo al film Ambo nel ruolo di Lucrezia. Più di recente ha interpretato una delle ex mogli di Checco Zalone nel film Tolo Tolo. Ma Sara Putignano vanta soprattutto diverse produzioni teatrali. Nel 2017 la sua personale doppietta, prima conquistando la XII edizione del Premio Virginia Reiter e qualche giorno più tardi anche con il Premio Eleonora Duse. Un bis di riconoscimenti che aveva consentito all’attrice di Martina Franca di laurearsi come una delle più apprezzate attrici italiane under 35.