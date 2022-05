Da Acquaviva delle Fonti partono i «Km di musica» del corto di Felice Lenoci

Sarà presentato mercoledì 4 maggio ad Acquaviva delle Fonti (Ba), «Km di Musica», cortometraggio ideato da Felice Lenoci, imprenditore musicale pugliese, Founder e CEO di The Music X, che nasce dall'idea di raccontare attraverso le testimonianze di diversi artisti, un viaggio virtuale che attraverso la musica parte dalla Puglia per arrivare a Milano, la Mecca della musica italiana. Il video sarà proiettato all'interno dell'iniziativa Bandaviva meet Jazz, nella Cassarmonica di Piazza Vittorio Emanuele II, alle 19. Il progetto è stato presentato lo scorso novembre all'interno della Milano Music Week.

Un viaggio che parte da Acquaviva delle Fonti, città natale di Lenoci, e che parte dalla tradizione musicale bandistica, passando poi, per le suggestive influenze di diversi artisti e dei loro generi musicali, fino ad arrivare a Milano. Il video firmato dal regista Massimo Cerbera, interamente girato nei luoghi e tra i monumenti più rappresentativi della cittadina, vede la partecipazione di Michel Godard, musicista e compositore francese, uno dei pochissimi solisti di tuba e probabilmente unico solista di serpentone, la cui musica si fonde con quella di Pino Minafra, trombettista e compositore che, per l’occasione ha duettato con lui suonando il digeridoo e poi in un assolo al megafono. Livio Minafra, compositore e pianista, vincitore del prestigioso premio Top Jazz nel 2005, 2008 e 2011, ha poi improvvisato all’impronta su una tastiera midi, un pezzo rock progressive, riuscendo a creare ambienti sonori e tappeti ritmici inusuali rispetto al suo classicissimo pianoforte. Nel video è presente anche un “cameo” del sindaco Davide Carlucci, con una performance musicale completamente improvvisata alla batteria.