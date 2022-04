Jesus Christ Superstar a Bari: «Neeley, mito per la pace»

In principio fu l’opera rock composta da Andrew Lloyd Webber nel 1970, con i testi di Tim Rice. Tre anni dopo è arrivato il film omonimo di Norman Jewison, con protagonisti Ted Neeley e Carl Anderson nei ruoli di Gesù e Giuda Iscariota. Da allora, più di 50 anni dopo, Jesus Christ Superstar è uno di quei titoli che chiunque conosce, pur senza averlo mai visto. Difficile però esserselo perso: sono oltre due milioni gli spettatori che hanno rivissuto le emozioni del musical, firmato da Massimo Romeo Piparo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment, nella versione originale Lloyd Webber e Rice.

Adesso il musical arriva a Bari al Teatroteam, in una doppia data attesissima, in chiusura della rassegna «The Musical Show», con lo straordinario Ted Neeley, classe 1943, al timone del personaggio icona che ha caratterizzato tutta la sua carriera. L’appuntamento è per sabato 30 aprile (alle 21) e domenica (alle 18.30). La storia del musical italiano ha numeri impressionanti: quasi 25 anni di successi, oltre 1600 rappresentazioni, 190 artisti, quattro diverse edizioni e 12 anni consecutivi in cartellone nei teatri italiani (1994 2006). Il merito? Una miscela di fattori vincenti: a partire dal lavoro artistico e produttivo di Piparo, dai valori positivi e dai forti sentimenti, in cui la musica diviene protagonista. Senza contare la spettacolarità della lingua originale e l’interpretazione dal vivo: 37 gli artisti in scena, accompagnati dall’orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello. «Neeley dà volto, corpo e voce a un personaggio che rinnova un mito eterno - spiega Piparo -, il cui messaggio di pace, spiritualità e dialogo è sempre più intramontabile. Non a caso la “resurrezione” di Cristo assurge ogni volta a emblema di rinascita, dopo la catastrofe lasciata dalla pandemia, e anche ora che si sta consumando l’ennesima guerra. Tra le assolute novità del 2022 c’è l’esordio di Frankie Hi-Nrg nel ruolo di Erode in versione hip hop». L’artista vestirà infatti i panni di un personaggio che evoca la tremenda attualità di un «comandante» egoista al punto di trascurare l’interesse del popolo che dovrebbe rappresentare. «Nel suo essere veicolo di valori eterni - prosegue Piparo -, lo spettacolo non poteva non rappresentare anche l’immane tragedia ucraina. Nella scena delle 39 frustate inferte a Gesù, saranno proiettate le ormai mitiche 39 immagini di martiri contemporanei, con un “nuovo”, potente finale che sarà il grido di dolore del popolo ucraino».

