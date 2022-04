Medimex, la grande musica torna a Bari e Taranto: concerti di Nick Cave & The Bad Seeds e dei Chemical Brothers

Tornano i grandi live nel programma del Medimex 2022: il 19 giugno a Taranto grande concerto di Nick Cave & The Bad Seeds, il 14 luglio a Bari è il turno dei Chemical Brothers. Doppia location quindi per la nuova edizione della rassegna, che torna dal 16 al 19 giugno nel capoluogo jonico, e dal 13 al 15 luglio a Bari, città dove è nata nel 2011. Non mancheranno le numerose attività tra incontri d'autore, scuole di musica, attività professionali, showcase, proiezioni e grandi mostre: Taranto sarà la 'patria' dell'esposizione sui Pink Floyd, Bari di quella sui Queen.