Jesus Christ SuperStar sbarca al Teatro Team di Bari

BARI - Riparte dal Teatro Sistina il nuovo tour di Jesus Christ Superstar. L’opera rock più amata di tutti i tempi nella versione di Massimo Romeo Piparo con oltre 2 milioni di spettatori in Italia e in Europa, torna il mitico Ted Neeley nel ruolo di Gesù, Frankie Hi-Nrgi che interpreta per la prima volta Erode in versione hip-hop, e nello spettacolo un nuovo finale, con il grido di dolore dell’Ucraina nella scena delle 39 frustate inferte a Gesù, in cui saranno proiettate le 39 immagini di martiri contemporanei. Il musical, prodotto dalla PeepArrow Entertainment nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, comincerà il tour italiano il 6 aprile dal palco del Teatro Sistina. Protagonista ancora una volta il carismatico Ted Neeley, il Gesù originale del film di Norman Jewison del 1973, chiamato a dare volto, corpo e voce a un personaggio che rinnova un mito eterno con il suo messaggio di pace, spiritualità e dialogo necessario oggi più che mai. La "Resurrezione» di Cristo sul palcoscenico sarà emblema di rinascita, dopo la catastrofe umana e culturale lasciata dalla pandemia, e ora dalla guerra. Tra le novità ci sarà l’esordio di Frankie Hi-Nrg nel ruolo di Erode, per la prima volta in versione hip-hop. Precursore italiano del genere (è stato il primo italiano a pubblicare un brano hip-hop per una major nel '92), Frankie Hi-Nrg vestirà i panni di un personaggio che evoca tristemente la tremenda attualità di un comandante egoista e concentrato su se stesso. Con l’Orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello e un cast di oltre 30 artisti, la storica edizione italiana firmata Piparo, in scena dal 1994, oltre Roma (Teatro Sistina dal 6 al 17 aprile) toccherà nel corso del 2022 molte città italiane: Firenze (Teatro Verdi dal 22 al 24 aprile), Bari (Teatro Team dal 30 aprile al 1 maggio), Bassano del Grappa (Pala Bassano 2, 6 maggio) Genova (Politeama Genovese, dall’11 al 14 maggio), Torino (Teatro Colosseo dal 17 al 19 maggio), Reggio Emilia (Teatro Municipale Valli dal 27 al 29 maggio), Bologna (Teatro EuropAuditorium dal 31 maggio al 1 giugno), Parma (Teatro Regio dal 7 all’8 giugno).