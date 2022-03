Al via la stagione «Comizi d'amore»: sul palco di Manfredonia «Peter Pan»

MANFREDONIA - Dal 6 marzo a Manfredonia riprende «Comizi d’Amore», la stagione teatrale 2021-2022 ideata dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi. Il teatro «Lucio Dalla» torna ad accogliere i cercatori di felicità di ogni età. Il via è per domenica 6 marzo, alle ore 18, con lo spettacolo Peter Pan di Factory compagnia transadriatica-Fondazione Sipario Toscana, per i più piccoli e per le famiglie.

La storia di un’assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, quello di un bambino che non c’è più. Il cartellone prosegue il 13 marzo (ore 18) con Storie ad alta voce, un pomeriggio a teatro con i piccoli spettatori che diventano protagonisti leggendo insieme. Sabato 26 e domenica 27 marzo, alle ore 21, Il mercante di Venezia. Il teatro dopo la peste della Compagnia Bottega degli Apocrifi. Un classico sulla materia e l’integralismo religioso di Shakespeare. Il 3 aprile, alle ore 18, Casa Romantika di e con Clown Giulivo (Davide Bianchi) della Compagnia Catalyst. Uno spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione.

Il cartellone di Manfredonia prosegue il 24 aprile (ore 18) con Il carnevale degli animali, una festa dedicata alle famiglie firmata Bottega degli Apocrifi. Venerdì 29 e sabato 30 aprile, alle 21, Mia madre e io, il racconto su un convivenza forzata dovuta al Covid. Ultima tappa di «Comizi d’Amore», domenica 22 maggio ore 18 con C’era una volta l’Africa - la migrazione raccontata ai più piccoli della Compagnia Bottega degli Apocrifi. Un piccolo film di animazione che gioca con la musica dal vivo e col teatro vivo.