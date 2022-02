Premio Strega: Marzano, Bertante e il lucano Nigro tra i nuovi candidati

A un giorno dalla chiusura delle segnalazioni della Giuria degli Amici della Domenica per il Premio Strega2022, sono stati proposti altri dodici titoli pubblicati sul sito del Premio. Il numero arriva così a 48 ed è destinato a diventare record anche in questa edizione. Ecco il quarto gruppo di libri candidati: "Mordi e fuggi. Il romanzo delle BR" di Alessandro Bertante (Baldini+Castoldi), presentato da Luca Doninelli; "Il digiunatore" di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle Grazie), presentato da Alessandra Tedesco; "Il sole senza ombre" di Alberto Garlini (Mondadori), presentato da Caterina Bonvicini; "Stirpe e vergogna" di Michela Marzano (Rizzoli), presentato da Simonetta Fiori; "Sogno notturno a Roma 1871-2021" di Annarosa Mattei (La Lepre Edizioni), presentato da Paolo Portoghesi; "Il cuoco dell'imperatore" di Raffaele Nigro (La nave di Teseo), presentato da Francesca Pansa; "Con tutto il mio cuore rimasto" di Rosaria Palazzolo (Arkadia), presentato da Alberto Galla; "Hotel Padreterno" di Roberto Pazzi (La nave di Teseo), presentato da Massimo Onofri; "Il bambino intermittente" di Luca Ragagnin (Miraggi Edizioni), presentato Alessandro Perissinotto; "La ladra di cervelli. Un Alzheimer in famiglia" di Ciriaco Scoppetta (Armando Editore), presentato da Gianpiero Gamaleri; "Padri" di Giorgia Tribuiani (Fazi), presentato da Gioacchino De Chirico e "Una disperata vitalità" di Giorgio van Straten (HarperCollins), presentato da Giovanna Botteri. Le motivazioni degli Amici della domenica sono sul sito https://www.premiostrega.it/. L'1 marzo alle 12 scade il termine ultimo per le proposte degli Amici della Domenica.