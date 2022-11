BARI - Un morto in Puglia e 415 nuovi casi di positività al Covid su 3.045 test giornalieri per una incidenza del 13,6%.I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 122, nella Bat 26, nel Brindisino 69, in provincia di Foggia 47, nel Leccese 103 e in provincia di Taranto 38. Sono nove i positivi residenti fuori regione. Dei 12.893 attualmente positivi 184 sono ricoverati in area non critica e dieci in terapia intensiva.

In leggera risalita l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina covid, dal 6 al 7%. Lo rileva il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). In Puglia il tasso di occupazione è ancora sotto la media nazionale, pari all’11%; per quanto riguarda invece le terapie intensive, l’occupazione è ferma al 2%, in linea con la media nazionale.