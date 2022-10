Covid, in Puglia oggi 1441 casi e 3 decessi

Oggi in Puglia si registrano altri 1.441 casi di positività al Covid su 9.518 test per una incidenza del 15,1%. Tre i decessi. Sono complessivamente 14.559 le persone attualmente positive, 131 quelle ricoverate in area non critica, 6 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 470, Bat 71, Brindisi 198, Foggia 154, Lecce 355, Taranto 172. I residenti fuori regione sono 16, quelli in provincia in definizione 5.

Nel Barese aumento casi, +15,2% ma rallenta pandemia

A Bari e nella sua provincia aumentano ancora i nuovi contagi Covid-19 ma, rispetto a una settimana fa, rallenta la progressione della curva epidemiologica. Secondo il report dell’Asl Bari, dal 3 al 9 ottobre sono state registrate 3.125 nuove positività, per un tasso d’incidenza settimanale che raggiunge i 254 casi ogni 100mila abitanti, +15,2% rispetto a sette giorni fa quando il tasso era, però, cresciuto del 35%.

La situazione in Basilicata

Sono 183 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 773 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche 143 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 35 persone (sette più di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 5.291. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 949 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 177.124 guarigioni.