Covid: in Puglia 5 morti e 684 casi, l'8,5% dei test. In Basilicata: 159 positivi su 780 tamponi

Oggi in Puglia si registrano altri 684 di positività al Covid su 8.041 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell’8,5%. I decessi sono stati cinque. I nuovi casi sono distribuiti nelle province di Bari (242), Bat (36), Brindisi (59), Foggia (74), Lecce (154), Taranto (106). Sono residenti fuori regione altre 11 persone risultate positive in Puglia. Delle 10.468 persone attualmente positive 116 sono ricoverate in area non critica (ieri 126) e 10 in terapia intensiva (ieri 8).

Sono 159 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 780 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate 314 guarigioni.

Negli ospedali lucani sono ricoverate 22 persone (tre meno di ieri), delle quali nessuna in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 5.887. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 948 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 171.795 guarigioni.

Sono state 368 le vaccinazioni anti covid-19 eseguite in Basilicata nella settimana dal 10 settembre a ieri, 16 settembre (la settimana precedente erano state 355).

Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, la prima dose è a quota 468.551 (84,7 per cento), la seconda a 442.393 (80 per cento) e la terza a 359.843 (65 per cento). Hanno ricevuto la quarta dose 19.508 persone (3,5 per cento).