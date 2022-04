Covid, in Puglia contagi in aumento, +38,2% in 7 giorni. Oggi 4293 casi

Oggi in Puglia si registrano 4.293 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 22.761 test (incidenza del 18,9%) e tre morti. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.448, nella provincia Barletta-Andria-Trani 261, in provincia di Brindisi 489, in quella di Foggia 520, in quella di Lecce 831 e nel Tarantino 696. Sono residenti fuori regione altre 34 persone contagiate. Dei 105.449 attualmente positivi, 557 sono ricoverati in area non critica (ieri 568) e 23 in terapia intensiva (ieri 28).

In Puglia nella settimana dal 20 al 26 aprile si è registrato un nuovo importante incremento dei contagi Covid, +38,2% contro una media nazionale di +22,7%, e un conseguente aumento anche dei casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, pari adesso a 2.675. E’ quanto rileva il nuovo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Sopra media nazionale l’occupazione dei posti letto in area medica (20%) e in terapia intensiva (5,8%). La provincia con il maggior numero di casi settimanali è Brindisi che ne registra 1.052; seguono Bari con 1.029, Taranto con 975, Lecce con 861, Foggia con 752 e la Bat con 570.

Vaccini, a rilento copertura con quarta dose

La somministrazione della quarta dose anti Covid in Puglia procede più lentamente rispetto alla media nazionale, lo rileva il report della fondazione Gimbe. Infatti il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per le persone immunocompromesse è del 9,7% contro una media italiana del 13,1%; invece il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per over 80, ospiti Rsa e fragili nella fascia 60-79 anni è appena dello 0,8% contro una media nazionale del 2,8%. Dati in controtendenza rispetto alla copertura generale che resta la più elevata in Italia: infatti la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari solo al 5,9%, media nazionale del 7,2%. La copertura tra i bambini dai 5 agli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 48,7%, media italiana 34,3%.