Covid, oggi in Puglia 3036 casi e 4 morti, ma l'occupazione posti letto è più alta della media nazionale

Oggi in Puglia si registrano 3.036 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 18.606 test (incidenza del 16,31%, in calo rispetto al 19% di ieri) e 4 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.100 in provincia di Bari, 216 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 322 in quella di Brindisi, 412 nel Foggiano, 573 nel Leccese, 372 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 34 persone contagiate. Dei 105.756 attualmente positivi in Puglia 580 sono ricoverati in area non critica (ieri 587) e 29 in terapia intensiva (ieri 31).

Negli ultimi sei giorni in Puglia il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid è calato di due punti percentuali, mentre nei reparti di Medicina è rimasto stazionario e sopra la media nazionale. E' quanto riporta il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): nel dettaglio, dal 20 aprile ad oggi, nelle rianimazioni il tasso di occupazione è passato dall’8 al 6%, sopra la media nazionale che si attesta al 4%. Mentre nei reparti di Medicina il tasso di occupazione è fermo sempre al 20%, contro una media italiana del 16%.