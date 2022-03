Covid, in Basilicata 1210 nuovi positivi e tre decessi

Sono 1.210 i nuovi positivi in Basilicata, al termine dell’esame di 5.088 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono stati registrati altre tre decessi a causa del Covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 115 persone, quattro delle quali in terapia intensiva: sono 1.362 i nuovi guariti.

Ieri sono state eseguite 456 vaccinazioni: «Sono 467.870 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 440.992 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 350.969 (63,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose».