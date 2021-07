Vaccini in Puglia, fino al primo settembre arriveranno 1,1 mln di dosi

BARI - Da domenica 25 luglio e fino al primo settembre la Puglia riceverà 1.161.610 dosi di vaccini anti-Covid: è quanto prevede il piano di consegne aggiornato a martedì scorso. Il prossimo arrivo di scorte è previsto per domenica, quando Moderna distribuirà 48.300 vaccini, il mercoledì successivo Pfizer porterà in Puglia 143.910 dosi. In calendario ci sono solamente consegne da parte di Moderna e Pfizer.