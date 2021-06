Covid, da lunedì via le mascherine all'aperto. Decaro: «Bene ma restiamo attenti»

BARI - «C'è un pò di preoccupazione per la variante Delta, quindi dobbiamo stare attenti. Se le autorità sanitarie, che stanno valutando anche l’impatto della variante su chi è già stato vaccinato, ci dicono che possiamo togliere la mascherina all’aperto, la mascherina la possiamo togliere, però dobbiamo stare attenti nei luoghi chiusi e soprattutto nei luoghi dove ci sono gli assembramenti». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, rispondendo - a margine dell’inaugurazione di una mostra - alla domanda sulla possibilità di non indossare la mascherina all’aperto a partire dal 28 giugno. "Continuiamo a rispettare le indicazioni che arrivano - ha detto Decaro - perché purtroppo l’emergenza sanitaria non è ancora superata. La pandemia non l’abbiamo ancora messa alle spalle. Dobbiamo aspettare che si completi la campagna di vaccinazione e ci vorranno ancora alcune settimane».