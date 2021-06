Vaccini in Puglia, esaurite scorte Pfizer: attesa la consegna di 241mila dosi. Aqp apre due hub vaccinali

BARI - Oggi Pfizer consegnerà in Puglia circa 241mila dosi, ma in mattinata molti hub vaccinali sono rimasti chiusi per la carenza di sieri. La scorta di vaccini Pfizer è completamente esaurita e questo ha comportato il rinvio di migliaia di somministrazioni: solamente in provincia di Bari, oggi 17 dei 22 hub si sono dovuti fermare con le inoculazioni.

La fornitura è attesa nella tarda mattina nel centro di stoccaggio dell’ospedale Di Venere di Carbonara da dove poi le dosi saranno distribuite alle altre province. La somministrazione delle prime e seconde dosi a coloro che avevano la seduta fissata per questa mattina slitta a domani o dopodomani. Le prenotazioni che erano fissate per il pomeriggio, invece, sono state rinviate al 24, 25 o 29 giugno. Ad oggi risultano in giacenza in Puglia circa 146mila dosi di vaccini, quasi tutte però sono AstraZeneca, per la precisione 118mila.

Vaccini: Aqp apre due hub in Puglia per inoculazione dosi - Acquedotto Pugliese ha inaugurato oggi due centri vaccinali contro il Covid nelle proprie sedi, una a Bari e l’altra a Lecce. «L'apertura di un centro di vaccinazione in Aqp - ha commentato Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia - si integra con l'azione di collaborazione che il Servizio sanitario regionale ha con diverse espressioni del mondo produttivo. È una importantissima collaborazione perché, come stiamo vedendo in Aqp, il livello di fiducia che hanno i dipendenti nei confronti della propria azienda contribuisce ad accelerare le operazioni di vaccinazione soprattutto nelle classi di età dei più giovani. Ringraziamo Aqp per questa iniziativa». «Da quando è stata dichiarata la pandemia il mondo è cambiato ma non ci siamo mai fermati. Ringrazio per questo tutte le oltre duemila persone, cuore pulsante di Aqp, che hanno affrontato con grande resilienza il periodo dell’emergenza. È motivo di emozione per noi poter inaugurare questi due centri vaccinali e contribuire così ad un aspetto fondamentale per la sicurezza del nostro personale», ha dichiarato Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di Acquedotto Pugliese. La campagna di vaccinazione è stata concordata con le Asl, è su base volontaria ed è destinata al personale che ne ha fatto richiesta. Si prevede che saranno vaccinate circa 230 persone nel giro di 4 giorni. Successivamente si procederà con la seconda dose entro la fine di luglio.