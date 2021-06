Vaccini in Puglia: utilizzato 92,1% delle dosi consegnate, da domani prenotazioni under 15. Priorità sieri agli over 60

BARI - Sono 2.855.263 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia, dato aggiornato alle ore 17, il 92.1% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, in tutto 3.099.909. Da domani domenica 13 giugno alle 14 si completeranno gli slot di prenotazione con gli adolescenti dai 12 a 15 anni. Nella fascia 70-79 anni, invece, la copertura è dell’88,05% e nella fascia 60-69 dell’80,71%.

In coerenza con le ultime decisioni della struttura commissariale sull’impiego del vaccino Astrazeneca, la ASL Bari ha stabilito che le anticipazioni delle seconde dosi, già in programma da lunedì 14 a mercoledì 16 giugno, saranno riservate esclusivamente agli ultrasessantenni. Restano invariate, invece, le date delle seconde dosi per i soggetti con età inferiore ai 60 anni, ai quali sarà somministrato vaccino Pfizer o Moderna.

Nel complesso, dall’avvio della campagna sono state effettuate su tutto il territorio oltre 931mila vaccinazioni – più di 847mila solo nei centri ASL Bari –, grazie alle quali il 52 per cento della popolazione generale (58% rispetto a quella vaccinabile) è stata immunizzata almeno con la prima dose di vaccino e il 22 per cento (24% dai 12 anni in su) ha completato il ciclo vaccinale.