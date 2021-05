Covid 19, netto calo dei ricoveri in Puglia: nelle Intensive 208 pazienti

BARI - Calano sensibilmente i ricoveri nelle terapie intensive pugliesi: secondo il bollettino aggiornato ad oggi, sono 208, contro i 228 del primo maggio. Il tasso di occupazione dei posti letto calcolato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è pari al 37%, in riduzione di due punti percentuali rispetto al primo maggio. Anche nei reparti di Medicina Covid si riduce il numero di pazienti, attualmente sono 1.812, per un tasso di occupazione del 42%, solo due punti sopra la «soglia critica».