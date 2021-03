Vaccini in Puglia, Lopalco: «Senza dosi è impossibile dare data per 60-79 anni»

BARI - «Prima» del 29 marzo «non possiamo dare una data in agenda per la vaccinazione» dei pugliesi tra i 60 e 79 anni perché «non abbiamo ancora il piano di consegne dei vaccini di aprile. Siamo pronti, con hub vaccinali predisposti in tutta la regione, a far fronte anche a distribuzioni massicce di vaccinazioni»: lo scrive su Facebook l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. «Garantiremo - conclude - a tutti la vaccinazione nel modo più rapido possibile come è stato fatto fino ad oggi».