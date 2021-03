Lecce, al via campagna vaccini alle forze dell'ordine

LECCE - E’ cominciata questa mattina la campagna vaccinale anti Covid dell’Asl Lecce riservata ai membri delle forze dell’ordine operanti in città. Le somministrazioni del vaccino sono avvenute nel cortile esterno del comando provinciale dei vigili del fuoco, dove a gruppi di trenta per volta si sono sottoposti alla vaccinazione per mano degli operatori della centrale operativa del 118.

Intanto prosegue la vaccinazione degli ultra 80enni e del personale scolastico. L’Asl Lecce comunica che dal 22 febbraio - giorno di avvio della vaccinazione degli ultraottantenni - al 27 febbraio, sono stati vaccinati 7.643 ultra 80enni.

Nel mondo della scuola, a fronte di 16mila adesioni, sono 3434 gli operatori scolastici vaccinati, mentre per quanto riguarda il personale sanitario sottoposto a vaccino, su 8003 dipendenti di ASL Le sono 6346 quelli finora vaccinati, pari al 79,30% del totale.