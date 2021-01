Scuola e Covid, gli studenti di Bari in protesta: «Scatta il sit-in. Vogliamo chiarezza»

BARI - «Non chiediamo la Dad o di tornare in presenza, chiediamo chiarezza, rispetto e certezze. Vorremmo un tavolo tecnico con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro per discutere insieme e prendere una decisione sicura e stabile». Sono le motivazioni e le richieste alla base della manifestazione studentesca organizzata per domani a Bari dal Coordinamento dei rappresentanti d’istituto della città. Gli studenti che aderiranno dovranno scollegarsi dalle lezioni e seguire la manifestazione sui canali social del Coordinamento, mentre i rappresentanti di istituto saranno fisicamente in piazza dell’Economia, accanto al palazzo della Prefettura, per un sit-in dalle 9 alle 15. «Al termine dell’orario didattico - scrivono nella convocazione - si invitano al sit-in i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti coinvolti». "Stiamo vivendo un periodo di forte instabilità e incertezza - dice Daniele Calderoni, rappresentante di istituto del Giulio Cesare di Bari - chiediamo alle istituzioni risposte, una decisione ponderata e stabile nel tempo, senza proroghe ogni 15 giorni. L’interesse di tutti è garantire sicurezza, in caso di ritorno in presenza, in classe e nei trasporti».